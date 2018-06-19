М'бай Ньянг: "Мы победили - и это прекрасно"

Нападающий сборной Сенегала М'бай Ньянг, признанный лучшим игроком матча чемпионата мира с Польшей (2:1), подвел итог встречи. Ньянг стал автором победного гола.

- Для меня большая честь получить этот приз, - сказал Ньянг. - Всегда приятно начать турнир с победы, но мы не расслабляемся - все проанализируем и станем готовиться к следующим играм. (Вячеслав КОРОТКИН)

В следующей игре группвого этапа сенегальцы встретятся с командой Японии (24 июня, Екатеринбург).

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи