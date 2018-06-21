Матчи чемпионата мира в России посетили уже более миллиона болельщиков

Чемпионат мира в России посетили более 1 011 000 человек, информирует официальный сайт ФИФА. На данный момент состоялась 21 игра мирового первенства.

В среднем около 50 тысяч человек посещают каждый матч проходящего турнира. Площадки фестиваля болельщиков ФИФА за первую неделю проведения соревнования посетили 2,5 миллиона человек.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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