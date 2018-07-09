Матч Россия - Хорватия - в тройке самых рейтинговых трансляций за последние 20 лет

Трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия - Хорватия (2:2, пенальти 3:4) вошла в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за последние 20 лет, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на исследование компании Mediascope.

По предварительным данным, трансляция игры на Первом канале имела рейтинг 20 процентов среди всего населения России при доле аудитории 63,4 процента. Исследование проводилось в городах с населением свыше 100 тысяч человек среди россиян старше 4 лет. Московские показатели матча немного выше общероссийских: рейтинг - 22 процента, доля аудитории - 68,2 процента.

Встреча занимает третье место по рейтингу за 20 лет среди всех спортивных трансляций, уступая только полуфиналу чемпионата Европы 2008 года Россия - Испания (0:3) и матчу чемпионата мира 2002 года против Японии (0:1). На четвертом месте - игра 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании (1:1, пенальти - 4:3).

Сборная России на чемпионате мира по футболу