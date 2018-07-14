19:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мартинес - первый за 40 лет тренер-легионер, который выиграл медали ЧМ


Испанский тренер Роберто Мартинес привел сборную Бельгии к лучшему результату в ее истории - бронзе чемпионата мира. Специалист, отпраздновавший накануне матча 45-летие, стал всего четвертым тренером-легионером, которому удалось выиграть медали мирового первенства. 

Англичанин Джордж Рейнор завоевал со сборной Швеции бронзу ЧМ-1950 и серебро ЧМ-1958, бразилец Отто Глориа добрался со сборной Португалии до третьего места ЧМ-1966, а австриец Эрнст Хаппель проиграл с Голландией финал ЧМ-1978. (Кирилл БУРДАКОВ)

Бельгия - Англия

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