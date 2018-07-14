Мартинес - первый за 40 лет тренер-легионер, который выиграл медали ЧМ

Испанский тренер Роберто Мартинес привел сборную Бельгии к лучшему результату в ее истории - бронзе чемпионата мира. Специалист, отпраздновавший накануне матча 45-летие, стал всего четвертым тренером-легионером, которому удалось выиграть медали мирового первенства.

Англичанин Джордж Рейнор завоевал со сборной Швеции бронзу ЧМ-1950 и серебро ЧМ-1958, бразилец Отто Глориа добрался со сборной Португалии до третьего места ЧМ-1966, а австриец Эрнст Хаппель проиграл с Голландией финал ЧМ-1978. (Кирилл БУРДАКОВ)

Свежие новости о чемпионате мира по футболу