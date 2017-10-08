Марокко разгромило Габон и не пустило команду Обамеянга на ЧМ-2018

Сборная Марокко разгромила Габон в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 3:0. Хет-трик оформил Халид Бутаиб. Полный матч за марокканцев провел бывший игрок "Анжи" и "Локомотива" Мубарак Буссуфа.
Габон, в составе которого 90 минут отыграл форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, лишился теоретических шансов попасть на ЧМ-2018. Марокко вышло в лидеры группы, обойдя Кот-д'Ивуар. В заключительном туре ивуарийцы примут марокканцев дома.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
Группа C
Марокко - Габон - 3:0 (1:0)
Голы: Бутаиб, 38 (1:0). Бутаиб, 56 (2:0). Бутаиб, 72 (3:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/
Thomas_Boy_
Я бы лучше на Марокко посмотрел на ЧМ. Этот Кот-д'Ивуар достал уже своими бездарными выступлениями.
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