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00:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марокко разгромило Габон и не пустило команду Обамеянга на ЧМ-2018

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Сборная Марокко разгромила Габон в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 3:0. Хет-трик оформил Халид Бутаиб. Полный матч за марокканцев провел бывший игрок "Анжи" и "Локомотива" Мубарак Буссуфа.

Габон, в составе которого 90 минут отыграл форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, лишился теоретических шансов попасть на ЧМ-2018. Марокко вышло в лидеры группы, обойдя Кот-д'Ивуар. В заключительном туре ивуарийцы примут марокканцев дома.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

Группа C

Марокко - Габон - 3:0 (1:0)

Голы: Бутаиб, 38 (1:0). Бутаиб, 56 (2:0). Бутаиб, 72 (3:0).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЗДЕСЬ

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Я бы лучше на Марокко посмотрел на ЧМ. Этот Кот-д'Ивуар достал уже своими бездарными выступлениями.

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