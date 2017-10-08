Марокко разгромило Габон и не пустило команду Обамеянга на ЧМ-2018

Сборная Марокко разгромила Габон в матче отборочного турнира ЧМ-2018 - 3:0. Хет-трик оформил Халид Бутаиб. Полный матч за марокканцев провел бывший игрок "Анжи" и "Локомотива" Мубарак Буссуфа.

Габон, в составе которого 90 минут отыграл форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, лишился теоретических шансов попасть на ЧМ-2018. Марокко вышло в лидеры группы, обойдя Кот-д'Ивуар. В заключительном туре ивуарийцы примут марокканцев дома.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

Группа C

Марокко - Габон - 3:0 (1:0)

Голы: Бутаиб, 38 (1:0). Бутаиб, 56 (2:0). Бутаиб, 72 (3:0).

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