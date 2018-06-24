Марко Ройс: "Маленькие" сборные отлично подготовились к чемпионату миру"

Форвард сборной Германии Марко Ройс считает, что на чемпионате мира в России наблюдается тенденция, согласно которой успеха добиваются "маленькие" сборные. По словам Ройса, сборные, которые не входили в число фаворитов, отлично подготовились к первенству планеты.

- Фаворитам тяжело на чемпионате мира, это правда. Мы видели немало таких матчей, к примеру, Испания – Иран. Испанцы выиграли всего лишь со счетом 1:0. Здесь очень многие команды играют со страстью и сердцем. Возможно, за счет таких усилий так называемые "маленькие" сборные причиняют нам столько проблем. Они отлично обороняются, очень грамотно контратакуют, - цитирует "Р-Спорт" Ройса. - Если хотите, для меня это признак хорошего уровня чемпионата.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу