Марк Вильмотс: "Весь Кот-д'Ивуар разочарован, наша мечта попасть на чемпионат мира не сбылась"

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Марокко (0:2) отметил, что команда разочарована из-за того, что не смогла пробиться в финальную часть. Также наставник подчеркнул, что хотел бы продолжить работать со сборной.

- Мы все разочарованы, весь Кот-д'Ивуар. Это была наша мечта, - приводит L'Equipe слова Вильмотса. - Теперь нужно подниматься после падения. По поводу своего будущего в сборной не буду давать поспешных ответов. Я много работал и постороил эту команду. У нас начался цикл, когда опытные игроки завершают карьеру, а на их место приходит молодежь. Необходимо обсудить все с руководством.