Малкин, Радулов, Ковальчук и Капризов вылетели в Сочи на матч Россия - Хорватия. Фото

Российские хоккеисты Евгений Малкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов отправились в Сочи на матч ЧМ-2018 Хорватия - Россия. Фотография была опубликована в Твиттере Малкина.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
🛫 to Sochi, 1/4 finals #FIFAWC2018 ⚽️ pic.twitter.com/QtzH8dLXsK– Evgeni Malkin (@emalkin71geno) 7 июля 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Илья Ковальчук
- Сборная России (футбол)
- Александр Радулов
- Евгений Малкин
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Кирилл Капризов