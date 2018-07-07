Малкин, Радулов, Ковальчук и Капризов вылетели в Сочи на матч Россия - Хорватия. Фото

Российские хоккеисты Евгений Малкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов отправились в Сочи на матч ЧМ-2018 Хорватия - Россия. Фотография была опубликована в Твиттере Малкина.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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