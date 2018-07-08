Лука Модрич: "Сборная России нас удивила"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после четвертьфинала ЧМ-2018 против России (2:2, 3:4 по пен.) отметил, что соперник действовал очень организованно. По словам игрока, его команда способна на большее, чем выход в полуфинал.

- После отличной игры вы сможете получить "Золотой мяч" в этом году?

- Я сейчас об этом не думаю. Самое главное для меня, чтобы моя сборная выиграла. Мы уже достигли кое-чего большого, вышли в полуфинал, но можем сделать еще больше. А личные награды не важны для меня, честно вам говорю. Мы хотим привезти медаль домой! Посмотрим, каким цветом она будет блестеть.

- Удивила ли вас игра сборной России?

- Вы правы. Россия отыграла очень хороший матч, особенно в первом тайме они нас удивили. Они зажимали нас, мы не могли показывать свою игру, действовали не очень организованно. Мы не хотели рисковать длинными передачами, но во втором тайме это сделали. В овертайме мы превосходили россиян и не должны были довести дело до пенальти. Но человек предполагает, а бог располагает, и значит, пенальти должны были быть. Но противник был очень организованным, который играл по всему полю.

- Может, энергии вам не хватило, мощи, чтобы одолеть российскую команду. Показалось, что физики вам не хватило, вы выдохнулись.

- Конечно, было очень трудно. У нас были травмированные, пришлось заменить некоторых. Думаю, должны были выиграть вигровое время, а не по пенальти. Был удар в штангу. К сожалению, сохранить концентрацию до конца не смогли. Может, дествительно выдохлись и позволили России сравнять счет. Второй тайм основного времени сыграли фантастически. Второй раз за 6 дней сыграли 120 минут, просто так это не проходит. Ты выжимаешь из себя все. Слава богу, мы проявили волю, и Субашич играл просто отлично. (Игорь РАБИНЕР)

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