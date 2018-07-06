22:20 6 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Луис Суарес вылетел с чемпионата мира. Вот, что он сказал


Форвард сборной Уругвая  Луис Суарес после поражения от Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира (0:2) и вылета с этого турнира обратился к болельщикам через свой Твиттер. 31-летний нападающий поблагодарил всех за поддержку, а команду - за игру.

- Горжусь своими партнерами, которые отдали все до самого конца. Спасибо за всю поддержку, которую мы получали каждую минуту на чемпионате мира - из Уругвая, а также от людей, которые приехали и сопровождали нас. Спасибо нашим семьям за то, что постоянно поддерживают нас и находятся рядом, - написал Суарес.

Я благодарю каждого, кто помогал нам сосредоточиться на главном и ничего не упустить. Спасибо медицинскому персоналу, техническому и всем сотрудникам команды. Мы отдали все, что у нас было, чтобы воплотить мечту. Мы не смогли ее достичь, но чувствуем удовлетворение от того, что сделала эта команда и тренеры! Вперед, Уругвай! Сегодня и всегда!

Уругвай - Франция

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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