Луис Суарес вылетел с чемпионата мира. Вот, что он сказал

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес после поражения от Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира (0:2) и вылета с этого турнира обратился к болельщикам через свой Твиттер. 31-летний нападающий поблагодарил всех за поддержку, а команду - за игру.

- Горжусь своими партнерами, которые отдали все до самого конца. Спасибо за всю поддержку, которую мы получали каждую минуту на чемпионате мира - из Уругвая, а также от людей, которые приехали и сопровождали нас. Спасибо нашим семьям за то, что постоянно поддерживают нас и находятся рядом, - написал Суарес.

Я благодарю каждого, кто помогал нам сосредоточиться на главном и ничего не упустить. Спасибо медицинскому персоналу, техническому и всем сотрудникам команды. Мы отдали все, что у нас было, чтобы воплотить мечту. Мы не смогли ее достичь, но чувствуем удовлетворение от того, что сделала эта команда и тренеры! Вперед, Уругвай! Сегодня и всегда!

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