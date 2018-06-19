Лотар Маттеус: "Не исключаю, что Езил вылетит из сборной Германии после чемпионата мира"

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус считает, что Месут Езил может быть исключен из сборной Германии после ЧМ-2018. Ему не понравилось поведение игрока во время матча с Мексикой (0:1).

– Я не вижу проблемы в том, что он не исполнял гимн, – цитирует Bild Маттеуса. – Это дело каждого игрока, имеющего немецкие, турецкие или африканские корни. Но увиденное мной в Москве вызвало ярость. Десять немецких игроков приветствовали болельщиков, а Езил этого не сделал. Он не понимает, почему в Германии так много его обсуждают, не понимает, чего ждут от игрока сборной. После ошибки с фотографией с Эрдоганом он должен был поприветствовать фанатов для компенсации хотя бы. Езил играет без радости. Мне иногда кажется, что ему некомфортно играть в футболке сборной Германии. Будто он не хочет. В его футболе нет души, радости, страсти. Не исключаю, что после чемпионата мира он вылетит из сборной.

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