Лоренцо Инсинье: "Ради сборной Италии я готов был играть в воротах, но..."

Нападающий "Наполи" и сборной Италии Лоренцо Инсинье​ сожалеет о том, что национальная команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018. Он отметил, что был готов выступать за итальянцев на любой позиции.

– Сожалею о том, что мы не выступим на чемпионате мира, – цитирует Football Italia Инсинье. – Знал правила команды: футболисты должны уважать решения тренера по составу. Я следовал им даже когда меня выпускали на одну минуту.

Ради сборной Италии я бы играл даже в воротах. Но тренер принял другое решение. Он думал, что эти игроки смогут вывести сборную на чемпионат мира.

Напомним, итальянцы проиграли по сумме двух встреч Швеции и не смогли пробиться на мундиаль.