"Локомотив" на ЧМ-2018 заработал больше других клубов РФПЛ

Компания Tonka Communications составила рейтинг клубов, которые получат наибольшую сумму от ФИФА за участие своих игроков на чемпионате мира-2018. В общей сложности ФИФА распределит порядка 180 миллионов евро. Выплаты происходят в связи с возможностью травм игроков.

За каждый день, проведенный игроком на ЧМ-2018, клуб получает примерно 7 236 евро. При это неважно, выходит ли он на поле в официальной игре или нет. Если с 2016 года игрок менял клубы, то все они получают часть общей суммы.

Среди российских клубов больше всех заработал "Локомотив" – 1,7 миллиона евро. Это 20-й показатель среди всех команд. Далее идут "Зенит" (29-е место, 1,2 миллиона), "Краснодар" (32-е место, 1,16), ЦСКА (33-е место, 1,13).

Топ-10 клубов, которые больше всех заработали на ЧМ-2018:

1. "Манчестер Сити" – 4 417 500 евро

2. "Реал" – 4 316 800

3. "Челси" – 3 964 600

4. "Тоттенхэм" – 3 843 100

5. "Барселона" – 3 658 900

6. "ПСЖ" – 3 610 100

7. "Манчестер Юнайтед" – 3 348 800

8. "Монако" – 3 002 900

9. "Атлетико" – 2 671 900

10. "Ювентус" – 2 489 500

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