Кутепов раскрыл рецепт победы над сборной Испании

Защитник сборной России Илья Кутепов в интервью официальному сайту ФИФА отметил, что команда на домашнем чемпионате мира объединена общей целью. По словам игрока обороны, в коллективе чувствуется поддержка.
- Рецепт успеха в том, что мы все – не только те, кто выходит в стартовом составе, а вообще все, плюс тренерский и административный штаб – работали на одну-единственную цель, - сказал Кутепов. - Все были одним целым. Неважно, играешь ты, не играешь, у нас в коллективе чувствуется поддержка со стороны всех. Это дало свои плоды.
1 июля сборная России обыграла Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2018. В 1/4 финала команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией (7 июля, Сочи).
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https://ru.fifa.com/worldcup/news/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%
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