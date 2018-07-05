Кутепов раскрыл рецепт победы над сборной Испании

Защитник сборной России Илья Кутепов в интервью официальному сайту ФИФА отметил, что команда на домашнем чемпионате мира объединена общей целью. По словам игрока обороны, в коллективе чувствуется поддержка.

- Рецепт успеха в том, что мы все – не только те, кто выходит в стартовом составе, а вообще все, плюс тренерский и административный штаб – работали на одну-единственную цель, - сказал Кутепов. - Все были одним целым. Неважно, играешь ты, не играешь, у нас в коллективе чувствуется поддержка со стороны всех. Это дало свои плоды.

1 июля сборная России обыграла Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2018. В 1/4 финала команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией (7 июля, Сочи).

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