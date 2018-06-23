Кристиян Бистрович надеется на встречу сборных России и Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович признался, что верил в способность своей национальной команды обыграть Аргентину в матче группового этапа чемпионата мира. Хорваты победили аргентинцев со счетом 3:0.

- Я верил в парней. У нас много классных исполнителей из лучших клубов мира, а тренер сделал из них настоящую команду, - приводит слова Бистровича официальный сайт ЦСКА. - Но результат, конечно, выдающийся, спорить не буду. Даже больше голов меня впечатлило то, как команда не давала аргентинцам снабжать Месси мячами. Отличная работа!

Он также заявил, что переживает за сборную России на мировом первенстве.

- А я могу сказать, что после Хорватии на этом ЧМ переживаю именно за сборную России. Конечно, слежу в первую очередь за своими одноклубниками. Все ребята молодцы, классно сыграли с Саудовской Аравией и Египтом. Если и Россия, и Хорватия будут продолжать в том же духе, мы сможем встретиться в четвертьфинале, - сказал Бистрович.

Напомним, что сборные России и Хорватии уже гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь