Крис Мартин: "Надеюсь, мне засчитают победный для Шотландии гол"

Нападающий сборной Шотландии Крис Мартин после победы над Словакией (1:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что игра получилась нервной. По его мнению, решающий гол был забит им, а не защитником соперника Мартином Шкртелом.



- Каждый хотел выиграть эту игру, - приводит SkySports слова Мартина. - Возможно, это было нервно для тех, кто смотрел, но мы остались в строю и получили то, что заслужили. Надеюсь, мне засчитают победный гол, но я не уверен, поэтому я не праздновал слишком много! Это был отличный гол, я знал, что должен был туда добраться, но Шкртел коснулся мяча. Впрочем, был рад видеть, как он ползет в сетку.