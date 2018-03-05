Коста-Рика, Англия и Корея попросили оградить их базы ЧМ-2018 шестиметровым забором

Сборные Коста-Рики, Англии и Кореи, которые будут базироваться и тренироваться в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира, попросили оградить тренировочные площадки забором высотой 6 метров.
По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергея Климова, сейчас рассматривается возможность установки таких заграждений. Коста-Рика будет тренироваться в Павловске, Корея - в Ломоносове, а Англия - в Зеленогорске. Все эти города входят в состав Санкт-Петербурга.
- В рамках обращения от оргкомитета (чемпионата мира) в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее 6 метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз, - цитирует ТАСС Климова. - Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений... В настоящее высота ограждений составляет два метра.
SpaMan
Защита от бакланов... продуманные чертяки
18:41
Askido
Пытаются уберечься от зомбоапокалипсиса, точнее даже от бомжеапокалипсиса))
17:48
П_о_в_а_р
Правильно. Русские хакеры кругом.
17:41
inspire
бриты что то скрывают или по рекомендации федерации опасаются "страшных российских хулиганов" ))))
17:00
Джин_SM(v3)
ну лан, бритам можно что-то скрывать от соперников, но корейцы то с костариканцами куда лезут?)))
16:19
andyk82
Интересно, а англичане любят слушать Лепса и Бузову по ночам? Придется...
15:09