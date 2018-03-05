Коста-Рика, Англия и Корея попросили оградить их базы ЧМ-2018 шестиметровым забором

Сборные Коста-Рики, Англии и Кореи, которые будут базироваться и тренироваться в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира, попросили оградить тренировочные площадки забором высотой 6 метров.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергея Климова, сейчас рассматривается возможность установки таких заграждений. Коста-Рика будет тренироваться в Павловске, Корея - в Ломоносове, а Англия - в Зеленогорске. Все эти города входят в состав Санкт-Петербурга.

- В рамках обращения от оргкомитета (чемпионата мира) в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее 6 метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз, - цитирует ТАСС Климова. - Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений... В настоящее высота ограждений составляет два метра.