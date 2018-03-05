14:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Коста-Рика, Англия и Корея попросили оградить их базы ЧМ-2018 шестиметровым забором

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Сборные Коста-Рики, Англии и Кореи, которые будут базироваться и тренироваться в Санкт-Петербурге во время чемпионата мира, попросили оградить тренировочные площадки забором высотой 6 метров.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергея Климова, сейчас рассматривается возможность установки таких заграждений. Коста-Рика будет тренироваться в Павловске, Корея - в Ломоносове, а Англия - в Зеленогорске. Все эти города входят в состав Санкт-Петербурга.

- В рамках обращения от оргкомитета (чемпионата мира) в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее 6 метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз, - цитирует ТАСС Климова. - Эти требования не входят в перечень требований ФИФА. Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений... В настоящее высота ограждений составляет два метра.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5008813

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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SpaMan

Защита от бакланов... продуманные чертяки

18:41

Askido

Пытаются уберечься от зомбоапокалипсиса, точнее даже от бомжеапокалипсиса))

17:48

П_о_в_а_р

Правильно. Русские хакеры кругом.

17:41

inspire

бриты что то скрывают или по рекомендации федерации опасаются "страшных российских хулиганов" ))))

17:00

Джин_SM(v3)

ну лан, бритам можно что-то скрывать от соперников, но корейцы то с костариканцами куда лезут?)))

16:19

andyk82

Интересно, а англичане любят слушать Лепса и Бузову по ночам? Придется...

15:09

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