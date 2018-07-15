Король Бельгии лично поздравил сборную страны с третьим местом на ЧМ-2018

Король Бельгии Филипп и королева Матильда в своей резиденции в брюссельской коммуне Лакен приняли игроков сборной Бельгии, которые заняли третье место на ЧМ-2018, информирует телерадиокомпания RTBF. Монаршая чета поздравила команду с успехом.

Отмечается, что из королевской резиденции сборная Бельгии проедет на автобусе с открытым верхом по центру Брюсселя к центральной площади "Гран-пляс". Там ее будут встречать около 8 тысяч болельщиков.

Напомним, в матче за третье место Бельгия побкедила Англию​ со счетом 2:0.