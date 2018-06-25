Кит Пузырь вновь предсказал победу сборной России

Белый кит Пузырь из дельфинария Анапы напророчил победу сборной России в матче группового этапа против Уругвая. Ранее Пузырь предсказал удачных для россиян исход во встречах с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1).

- У Пузыря плотный график, но нашли время, провели гадание, - цитирует ТАСС представителя дельфинария. - Как и в случае с матчами против команд Египта и Саудовской Аравии, Пузырь выбрал Россию.

Отметим, что ранее кит гадал с помощью еды, в этот раз ему в бассейн кинули мячи с флагами стран, и Пузырь принес тренеру тот, на котором был изображен российских триколор.

Напомним, у россиян и уругвайцев после двух матчей по шесть очков.

Уругвай - Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара

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