Кевин де Брейне: "Если Анри споет Марсельезу, это будет нормально"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне в преддверии 1/2 финала чемпионата мира против Франции отметил, что тренер команды Тьерри Анри, выступавший за Францию, будет испытывать смешанные чувства.

– Будет ли петь Анри Марсельезу?

– Он не делился с нами такими планами! Может, и споет, это будет совершенно нормально. Может, Анри будет сложновато, но он работает на Бельгию и желает нам победы. Конечно, он француз, но в то же время он – член нашей команды. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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