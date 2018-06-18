Кендалл Уостон: "Поражение от Сербии нас расстроило, но мы поговорили и решили, что нужно выбросить это из головы"

Защитник сборной Коста-Рики Кендалл Уостон рассказал, что команда обсудила поражение в матче чемпионата мира от Сербии (0:1) и решила забыть о нем и сосредоточиться на следующей игре с Бразилией.

- Конечно, вчерашний результат всех нас расстроил. Но мы собрались, поговорили и пришли к тому, что сейчас нужно выбросить из головы эту неудачу и сохранять позитивный настрой, - цитирует ТАСС Уостона. - Сейчас мы переключились на игру со сборной Бразилии. Все, что нам остается, - настраиваться на победу. Игру бразильцев (с командой Швейцарии (1:1). – Прим. "СЭ") мы вчера не видели, так как летели в это время из Самары. Но мы уже достаточно изучили соперника, просматривая предыдущие их матчи.

Напомним, костариканцы сыграют с Бразилией 22 июня в Санкт-Петербурге, а также со Швейцарией 27 июня в Нижнем Новгороде.