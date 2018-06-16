Казак-дружинник помогает иностранным болельщикам освоиться в Сочи

Казак-дружинник кубанского казачьего войска Юрий Пикула, знающий английский язык, помогает иностранным болельщикам не потеряться в Сочи, а также обеспечивает их безопасность.

- На чемпионате мира я обеспечиваю охрану общественного порядка, патрулирую территорию стадиона "Фишт", Олимпийский парк и прилегающую к нему территорию, - цитирует ТАСС Юрия Пикулу. - Иностранные туристы часто интересуются у меня, например, как пройти к отелю, где находится Имеретинская низменность, так что знание языка мне очень помогает, а зарубежные гости всегда ко мне дружелюбны.

Он также считает, что Сочи является подходящим городом для проведения чемпионата мира-2018.

- Здесь хороший климат, благоприятные погодные условия для всех. Мы давно ждали проведения чемпионата мира в России, и я счастлив, что его матчи проходят и здесь, в Сочи, - сказал Пикула.

Ранее сообщалось, что на время проведения чемпионата мира будет привлечено более 500 казаков, которые будут обеспечивать общественный порядок на базах футболистов и вблизи стадиона "Фишт".



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