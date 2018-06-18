Карло Тавеккио: "Почти убедил Дибалу играть за сборную Италии"

Бывший президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Карло Тавеккио назвал безумием то, что сборная страны участвовала в отборочном турнире к чемпионату мира-2018 без форварда "Ниццы" Марио Балотелли. "Скуадра адзурра" не смогла пробиться на мировое первенство впервые с 1958 года, уступив в стыковых матчах Швеции (0:1 – на выезде, 0:0 – дома).

– Я поддерживаю Аргентину, они – наполовину итальянцы и Дибала играет за них. Я почти смог убедить его выступать за нас. С ним и Марио Балотелли это была бы совсем другая история.

Я отправлял Джампьеро Вентуру (бывшего главного тренера сборной Италии. – Прим. "СЭ") в "Ниццу". Балотелли восстановился после Бразилии, но ничего не произошло. В Италии за последние годы не было такого нападающего, как он. То, что мы играли без него – безумие. Сейчас Роберто Манчини вызывает его. Мы наверняка бы победили Швецию, если бы Марио был на поле.

Дибала выступает за сборную Аргентины с октября 2015 года. За это время он провел 12 матчей, не отметившись голами. Балотелли не выступал за Италию с 2014 по 2018 год. После ухода Вентуры и назначения Манчини он снова стал вызываться в национальную команду.