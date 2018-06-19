Капитан сборной Панамы: "Россия - отличная страна с добрыми людьми, тут очень красиво"

Капитан сборной Панамы Роман Торрес после поражения от Бельгии (0:3) в первом матче на чемпионате мира-2018 отметил, что ему нравится в России. Также он добавил, что мировое первенство - праздник для всех, поэтому давление игроки не испытывают.

– В России нас очень хорошо встретили, - цитирует Sport42.ru Торреса. - Это отличная страна с добрыми людьми, тут очень красиво. Мы уже были в Саранске и Сочи и нам все понравилось.

Если говорить об игре, в первом тайме нам удалось хорошо сыграть, но во втором мы допустили несколько ошибок и не смогли отыграться. Присутствие президента Панамы на трибунах не давило на нас. Чемпионат мира – это праздник для всех нас, ни о каком давлении не может быть и речи.

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