Канчельскиса не убедила победа сборной России над Испанией

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис заявил, что его не убедила победа национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 – пен.).

– У сборной есть конечный результат, - сказал Канчельскис. - Но свое мнение оставлю неизменным. Если помните, Бесков проиграл испанцам в финале чемпионата Европы и его уволили. Но он дошел до финала! Да у нас хватало тренеров, которые сильнее Черчесова. Ну что он мне доказал? Что поставил "автобус"? И что дальше? Я бы тоже так поставил автобус. Пока он меня ничем не удивил. Обыграл Саудовскую Аравию и Египет. С Испанией во многом повезло. Пусть он удивляет кого-то, кто занимается популизмом. Я не переобуваюсь, как некоторые. У меня с обувью все хорошо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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