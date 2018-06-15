Камил Гаджиев - про Россию на ЧМ-2018: "Первое место в группе, 1/4 финала, а дальше российский кураж..."

Известный промоутер Камил Гаджиев, возглавляющий Fight Nights, в видеолайве "СЭ" о ЧМ-2018 подвел итоги первого матча чемпионата мира Россия - Саудовская Аравия (5:0) и оценил перспективы подопечных Станислава Черчесова на турнире.

- Жду от России выхода из группы. У меня не было сомнений, что мы обыграем Саудовскую Аравию, - отметил Гаджиев. - Если бы мы это не сделали, то и перестали бы мечтать о выходе в 1/8 финала. Поэтому в оставшихся двух матчах мы должны взять как минимум одно очко. Если сыграем вничью, то сыграем с лучшей командой другой группы и уменьшим свои шансы. А так можно помечтать о первом месте в группе, чтобы сыграть со второй командой. Тогда и в ¼ проскочим. Ну а дальше российский кураж. Всякое бывает.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь

Сборная России на чемпионате мира по футболу