Как выглядит "Самара Арена" за 5 месяцев до ЧМ-2018. Видео

Житель Самары Александр Карягин продолжает снимать строительство стадиона чемпионата мира-2018 с помощью квадрокоптера. На своем YouTube-канале он опубликовал видео состояния арены на 7 января 2018 года. Судя по видео, на арене еще не завершен монтаж крыши, из чаши стадиона убрана не вся техника, а работы по устройству поля еще не стартовали.

"Самара-Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру Россия - Уругвай, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Какие проблемы у стадиона в Самаре. Отвечает врио губернатора