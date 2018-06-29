Иван Ракитич: "Модрич и Иньеста прилетели с другой планеты играть в футбол с простыми смертными"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич на пресс-конференции на базе в Рощине ответил на вопросы журналистов. Хавбек сказал, что игрокам национальной команды во время чемпионата мира-2018 стоит забыть о достижении соотечественников на мировом первенстве 20-летней давности.

– Роберт Просинечки назвал Модрича лучшим игроком за всю историю Хорватии. Вы согласны с ним? – вопрос Ракитичу.

– Если Просинечки сказал так, значит, это правда, потому что никто не знает футбол лучше, чем он. Я согласен с ним: Модрич не только лучший игрок, но и отличный человек, который ведет нас за собой. Сражаться с ним и его "Реалом" за титулы в Испании – это хороший вызов, но еще лучше играть с ним в сборной.

– Как думаете, может ли это поколение хорватских игроков выступить лучше, чем команда, взявшая бронзу на ЧМ-1998?

– Мы знаем, что та команда была великой. Они показали дорогу к успеху для следующих поколений. Но сейчас нам нужно забыть об их достижении – при всем уважении к тем игрокам. Один из наших тренеров, Дражен Ладич, был частью той сборной, и он может что-то посоветовать нам. Но мы должны написать собственную историю на этом турнире. Надеюсь, сможем добиться того же результата или чего-то большего. Нам надо наслаждаться турниром, ведь чемпионат мира – лучшее, что есть в футболе. Надеюсь, через 20 лет о нас будут говорить так же, как о сборной-1998.

– Вы играли рядом с Иньестой и Модричем. В чем их сходство и в чем различие?

– Очень сложно сравнить их, они словно с другой планеты и прилетели играть в футбол с нами, простыми смертными. Лучшее, что может случиться с любым футболистом – оказаться рядом с кем-то из них, смотреть и учиться волшебству. Мне повезло играть с ними двумя – если бы у меня была своя команда, я бы взял туда обоих. К сожалению, Иньеста больше не в "Барселоне", но я благодарен Богу за то, что четыре года играл рядом с ним в клубе, и 11 – бок о бок с Модричем в сборной. Андрес – один из моих друзей, а Лука для меня как брат.

– На вас с Модричем оказывается большое давление как на лидеров команды?

– Давление есть, но еще до начала турнира мы решили, что попробуем получить от него наслаждение. Это главное, ведь чемпионат мира – большой праздник. Мы бы участвовали в нем каждый год! (Егор БЫЧКОВ)

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с Данией. Встреча состоится 1 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры - 21.00 по московскому времени.

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