Источник: во время финала ЧМ-2018 в "Лужниках" задержали более 30 человек

Более 30 человек привлечены к административной ответственности за различные нарушения во время финала чемпионата мира, информирует "Интерфакс".

Как отмечается, за попытки выбежать на футбольное поле в ходе воскресного финального матча чемпионата мира и церемонии награждения на стадионе "Лужники" были задержаны шесть человек. Наибольшее число нарушителей - 19 человек - задержаны за "проникновение на охраняемый объект".

"В течение дня и вечера воскресенья в районе стадиона "Лужники", где прошел финальный матч ЧМ, за различные нарушения были задержаны и привлечены к административной ответственности более 30 человек, - говорится в сообщении. - Инциденты (выбегание посторонних на поле) случились в 19.10, 20.10 и 20.35. Задержаны для составления протоколов шесть человек".

Ранее столичная полиция сообщила, что три девушки и молодой человек, выбежавшие на футбольное поле во время матча, доставлены в полицию. Финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии (4:2) был приостановлен из-за того, что несколько человек в форме, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов, выбежали на поле. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.