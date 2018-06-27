Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге

Стали известны подробности госпитализации легенды футбола Диего Марадоны. 57-летний аргентинец был доставлен в больницу после матча чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2). Как сообщил на своей странице в Твиттере журналист Даниэль Аркуччи, сейчас с Марадоной все в порядке. У него возникли проблемы с давлением. Медицинские работники стабилизировали его.

Напомним, Даниэль Аркуччи является автором книги о Диего Марадоне.

Марадона госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина ​

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