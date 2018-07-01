Испания - Россия: на матче присутствуют 78 011 зрителей

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании посетили 78 011 зрителей. После первого тайма счет во встрече ничейный – 1:1.

"Красная фурия" открыла счет во встрече благодаря автоголу Сергея Игнашевича, в конце первой половины игры Артем Дзюба реализовал пенальти.

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