18:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Испания - Россия: на матче присутствуют 78 011 зрителей


Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании посетили 78 011 зрителей. После первого тайма счет во встрече ничейный – 1:1.

"Красная фурия" открыла счет во встрече благодаря автоголу Сергея Игнашевича, в конце первой половины игры Артем Дзюба реализовал пенальти.

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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