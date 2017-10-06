Исландия разгромила Турцию, Хорватия потеряла очки с Финляндией

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Хорватии сыграла вничью с Финляндией – 1:1.

Автором гола в составе хорватов стал нападающий Марио Манджукич. На 90-й минуте счет сравнял Пюрю Сойри. Хорваты, набравшие 17 очков, опустились на второе место в группе I.

В другой встрече Исландия обыграли Турцию – 3:0. В их составе забитыми мячами отличились Йохан Гвюдмундссон, Биркир Бьяднасон и Адам-Эрн Арнарсон. Благодаря этой победе исландцы вышли на первое место в группе, набрав 19 очков.

Отметим, что защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон отыграл весь матч. Экс-хавбек ЦСКА Джанер Эркин, вышедший на поле с первых минут, провел всю встречу.

Сборная Украины одержала победу над Косово – 2:0. Украинцы вышли вперед благодаря автоголу Леарта Пакярада, который срезал мяч в собственные ворота после подачи полузащитника Евгения Коноплянки. Автором второго гола стал Андрей Ярмоленко.

Благодаря этой победе подопечные Андрея Шевченко набрали 17 очков и поднялись на третье место, опередив сборную Турции, в активе которых 14 баллов. Сборная Хорватии с 17-ю баллами занимает второе место. В последнем туре украинцы и хорваты сыграют между собой. Лидерство захватила Исландия, у которой остался домашний поединок с Косово.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа I

Хорватия - Финляндия - 1:1

Голы: Манджукич, 57 (1:0). Сойри, 90 (1:1).

Хорватия: Субашич, Вида, Врсалько, Пиварич, Митрович, Модрич, Ракитич, Перишич, Брозович (Рог, 54), Манджукич (Пашалич, 85), Крамарич (Чоп, 81).

Финляндия: Градецки, Мойсандер, Ояла, Араюри, Гранлунд, Хетемай (Сойри, 80), Спарв, Шюллер (Пукки, 68), Хямяляйнен, Похьянпало, Скрабб.

Предупреждения: Хетемай, 75. Рог, 89.

Судья: Стефански (Польша).

6 октября. Риека. Стадион Rujevica.

Турция - Исландия - 0:3 (0:2)

Голы: Гвюдмундссон, 32 (0:1). Бьяднасон, 39 (0:2). Арнарсон, 50 (0:3).

Турция: Волкан Бабаджан, Айхан, Мехмет Топал, Чаглар Сеюнджю, Джанер Эркин, Дженк, Эмре Белезоглу (Юнус Малли, 78), Нури Шахин (Озан, 46), Огузхан, Арда Туран (Эмре Мор, 60), Бурак Йылмаз.

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Арнарсон, Р.Сигурдссон, Магнуссон, Гвюдмундссон (А.Скуласон, 82), Гюннарссон (Ингасон, 65), Г.Сигурдссон, Бьяднасон, Бедварссон, Финнбогасон (О.Скуласон, 78).

Предупреждения: Гвюдмундссон, 16. Чаглар Сеюнджю, 41. Арда Туран, 45. Джанер Эркин, 79.

Судья: Марчиняк (Польша).

6 октября. Эскишехир. Стадион Eskisehir Stadyumu.

Косово - Украина - 0:2

Голы: Пакярада, 60 - в свои ворота (0:1). Ярмоленко, 87 (0:2).

Косово: Уйкани, Войвода, Ррахмани, Яшаника, Пакярада, Рашица, Криэциу (Рашани, 54), Мусолли (Ф.Кастрати, 84), Халими, Целина, Мурики (Нухиу, 70).

Украина: Пятов, Караваев, Хачериди, Ордец, Матвиенко, Сидорчук, Ротань (Степаненко, 63), Гармаш, Ярмоленко, Кравец (Марлос, 46), Коноплянка (Буяльский, 88).

Предупреждения: Кравец, 42. Криэциу, 45. Ордец, 55. Халими, 86.

Судья: Поусон (Англия).

6 октября. Шкодер. Стадион Loro Borici.

Турнирная таблица здесь