Иран в Москве обыграл Литву

Сборная Ирана обыграла сборную Литвы в товарищеском матче (1:0), который прошел в Москве.

Единственный мяч на 88-й минуте забил форвард "Олимпиакоса" Карим Ансарифард.

Иран - Литва - 1:0 (0:0)

Гол: Ансарифард, 88 (1:0).

Иран (стартовый состав): Бейранванд, Хаджсафи, Пуралиганджи, Резаян, Мохаммади, Чешми, Шоджаеи, Эбраими, Азмун, Джаханбахш, Тареми, Ансарифард.

Литва: Шведкаускас, Янкаускас (Микуцкис, 46), Боровский, Вайткунас (Баравикас, 46), Янушевский, Куклис (Паулюс, 87), Жулпа, Велюлис (Сливка, 60), Ласицкас, Воробьевас (Леймонас, 46), Лаукжемис (Урбис, 60).

Судья: Еськов (Москва, Россия).

8 июня. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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