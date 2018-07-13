Инфантино назвал ЧМ в России лучшим в истории. И вот почему

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Лужниках, посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира, пояснил, почему именно нынешний турнир стоит считать лучшим в истории.

- 98 процентов мест на стадионах было заполнено, приехало более миллиона гостей из-за рубежа, больше 3 миллиардов людей смотрели матчи по ТВ, а финал будет смотреть в шесть раз больше, чем Супербоул. Показатели в соцсетях, число посететелей фан-зон, и, конечно, отличные результаты работы ВАР - все на высоте. При этом ни одного случая допинга (надеюсь, так и останется). Уровень инфраструктуры, безопасность - все было лучше, чем прежде. И об этом говорю не только я. Кстати, всего одна нулевая ничья за весь турнир - это тоже плюс. И про дружескую атмосферу, которая сложилась в России вопреки множеству прогнозов, тоже не стоит забывать. (Филипп ПАПЕНКОВ)