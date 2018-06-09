Independent: Санкт-Петербург - лучший город ЧМ-2018, худший - Саранск

Британский портал Independent составил рейтинг городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира-2018. На первое место был поставлен Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург является домом для самого северного стадиона чемпионата мира-2018 и самого впечатляющего", - отмечает автор статьи.

Полностью рейтинг городов выглядит следующим образом:

1. Санкт-Петербург

2. Москва

3. Сочи

4. Нижний Новгород

5. Калининград

6. Екатеринбург

7. Волгоград

8. Казань

9. Ростов-на-Дону

10. Самара

11. Саранск

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