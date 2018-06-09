Independent: Санкт-Петербург - лучший город ЧМ-2018, худший - Саранск

Британский портал Independent составил рейтинг городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира-2018. На первое место был поставлен Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург является домом для самого северного стадиона чемпионата мира-2018 и самого впечатляющего", - отмечает автор статьи.
Полностью рейтинг городов выглядит следующим образом:
1. Санкт-Петербург
2. Москва
3. Сочи
4. Нижний Новгород
5. Калининград
6. Екатеринбург
7. Волгоград
8. Казань
9. Ростов-на-Дону
10. Самара
11. Саранск
Дополнительная информация
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/world-cup-host-cities-ranked-best-worst-st-petersburg-moscow-volgograd-kaliningrad-a8386416.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1528491695