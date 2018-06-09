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Independent: Санкт-Петербург - лучший город ЧМ-2018, худший - Саранск


Британский портал Independent составил рейтинг городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира-2018. На первое место был поставлен Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург является домом для самого северного стадиона чемпионата мира-2018 и самого впечатляющего", - отмечает автор статьи. 

Полностью рейтинг городов выглядит следующим образом:

1. Санкт-Петербург

2. Москва

3. Сочи

4. Нижний Новгород

5. Калининград

6. Екатеринбург

7. Волгоград

8. Казань

9. Ростов-на-Дону

10. Самара

11. Саранск

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Дополнительная информация

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/world-cup-host-cities-ranked-best-worst-st-petersburg-moscow-volgograd-kaliningrad-a8386416.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1528491695

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