Игроки "Мордовии" посетили стадион ЧМ-2018 в Саранске

Игроки и тренеры "Мордовии" посетили с экскурсией стадион, который строится в Саранске к чемпионату мира-2018​. Футболисты побывали у кромки поля, осмотрели трибуны и раздевалки. В настоящее время на 45-тысячной арене продолжается монтаж профлиста.

- Многие ребята, в том числе и я, уже заказали билеты на все игры в Саранске, – отметил главный тренер клуба Марат Мустафин. – Думаю, каждый житель, кто будет в это время в городе, не должен упустить возможность попасть на матчи мирового первенства. Я бы хотел увидеть Бразилию, Италию, Испанию, Португалию. В любом случае будет интересно!