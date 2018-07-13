Игрока сборной России обыграли наибольшее число раз на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Роман Зобнин на чемпионате мира-2018 был обыгран один в один больше, чем любой другой игрок, информирует WhoScored. Соперники совершили против 24-летнего хавбека 14 удачных обводок.

Напомним, что Зобнин завершил выступление на чемпионате мира в статусе самого бегающего игрока. Он за пять матчей (510 минут) пробежал 63 километра. Позднее по этому показателю его догнал капитан Хорватии Лука Модрич, проведя при этом на игру больше.



Сборная России на чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

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