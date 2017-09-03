Игорь Криушенко: "Посмотрите, где играют шведы и в каких клубах выступают белорусы"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:4) отметил, что опытные игроки команды допустили бездарнейшие ошибки в обороне. Специалист подчеркнул, что сделал выводы по некоторым футболистам команды.

– Не скажу, что не было настроя: вышли заряженными, – цитирует "Прессбол" Криушенко. – Но допускать такие ошибки опытным игрокам непозволительно. Я понимаю, когда молодые ребята в ДЮСШ... Но здесь я просто понять не могу. Бездарнейшие ошибки совершили в защите.

– Дело в индивидуальных ошибках или в непривычной схеме с тремя центральными защитниками?

– Нет, здесь дело в индивидуальных ошибках, только в индивидуальных ошибках.

– Сравните два матча со шведами.

– По результату и глупости голов, нами пропущенных, они примерно одинаковы.

Глобальные выводы о белорусском футболе? Они сделаны давно. Мы хотим быть выше, сильнее кого-то, но у нас нет подпитки, неоткуда черпать человеческие ресурсы. Вот и все. Просто посмотрите, где играют футболисты соперника и в каких клубах наши.

– Будут ли изменения в составе в матчах с французами и голландцами?

– Будут однозначно: такое терпеть нельзя. Есть определенное доверие к людям, но, если они его не оправдывают, если они плюют просто, такое прощать нельзя. Нужно сделать выводы и дать шанс другим ребятам.

– Кому конкретно нельзя прощать? Кого больше не увидим в сборной?

– Не буду переходить на личности. Я для себя выводы сделал и решения приму.