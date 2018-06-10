Хулен Лопетеги: "Иньеста готов к ЧМ-2018 на 100 процентов"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча против Туниса (1:0) отметил, что полузащитник Андрес Иньеста смог преодолеть спады и полностью готов к чемпионату мира-2018. Также он подчеркнул, что хавбек Серхио Бускетс подходит к турниру в оптимальной форме.

- Иньеста - игрок, который сможет играть постоянно, сегодня он сыграл все 90 минут, - приводит ТАСС слова Лопетеги. - У него были спады в этом сезоне, но он смог их преодолеть. Сейчас он готов на 100 процетов, но у нас осталось еще шесть дней, чтобы выбрать состав перед первым матчем. Конечно, у нас могут быть сомнения по поводу любых игроков.

Мы думали, будет ли Бускетсу сложно сыграть все 90 минут, мы дали ему сыграть. Он действовал хорошо, я думаю, мы подведем его в отличном состоянии к матчу с португальцами. Он подходит к оптимальной форме к мундиалю, мы уверены, что он поможет нашей сборной.

Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу