Хорхе Сампаоли: "У сборной Аргентины есть возможности выиграть у любой команды"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли считает, что его команде стоит действовать более разнообразно в последующих матчах чемпионата мира. В первом туре первенства планеты аргентинцы сыграли вничью с исландцами – 1:1.

- Нам нужно искать возможности для того, чтобы играть более разнообразно. У нас очень равная группа, - цитирует TyC Sports Сампаоли. – Нам нужно быть единым целом, верить в себя и знать, что у нас есть возможности обыграть любую команду.

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