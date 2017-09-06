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07:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорхе Сампаоли: "Аргентина должна была забивать Венесуэле как минимум три мяча"


Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Венесуэлы (1:1) отметил, что игра команды дает поводы для оптимизма. По его словам, аргентинцы должны были забивать как минимум три мяча.

- К сожалению, мы усложнили свое положение еще больше, - приводит Ole слова Сампаоли. - Мы должны были забивать Венесуэле как минимум три гола, но не хватило настойчивости. И все же игра команды дает поводы для оптимизма. Упустили отличную возможность, думая только о победе. Это футбол.

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