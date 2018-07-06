Хорхе Луис Пинто об изменениях в России: "Если бы Ленин ожил, он бы сошел с ума"

Бывший главный тренер сборных Коста-Рики и Гондураса Хорхе Луис Пинто поделился впечатлениями от посещения России во время чемпионата мира.

- Я был здесь 29 лет назад. Социальные изменения, которые произошли в России, огромны, - цитирует Пинто El Espectador. - Вы видите на улице не только автомобили "Лада", как это было раньше, но и BMW, Mercedes Benz, Audi и прочие люксовые бренды.



Если бы Ленин поднялся из мавзолея, где его забальзамировали, он сошел бы с ума, увидев, что в квартале от его могилы находятся торговый центр с крупными брендами и отель Four Seasons.

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