Хонда пожелал Дзагоеву скорейшего выздоровления

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда пожелал скорейшего выздоровления бывшему партнеру по ЦСКА Алану Дзагоеву, который получил травму в первом матче сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Об этом он рассказал после тренировки сборной Японии, которая готовится к стартовому для себя матчу на чемпионате мира.

Дзагоев получил травму 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0). Он вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из- за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. В воскресенье игроку исполнилось 28 лет.

- Я видел матч россиян со сборной Саудовской Аравии. Очень жаль, что Дзагоев получил травму. Желаю ему скорейшего возвращения в строй. А что касается самой игры, то не вижу смысла ее комментировать, счет 5:0 говорит сам за себя, - цитирует ТАСС Хонду.

Дзагоев не сможет сыграть в двух оставшихся матчах группового этапа чемпионата мира, однако рассчитывает вернуться в строй к плей-офф, если сборная России выйдет из группы.

Японские футболисты свой первый матч сыграют 19 июня в Саранске, соперником будет сборная Колумбии. 32-летний Хонда в составе ЦСКА становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок России.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Все о сборной России по футболу на чемпионате мира-2018 //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты