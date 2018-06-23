Хавьер Эрнандес догнал Луиса Эрнандеса по голам на чемпионате мира

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил второй гол в ворота сборной Кореи (2:1) в матче ЧМ-2018 и стал первым мексиканцем, отличившимся в матчах за национальную команду 50 раз.

Второй бомбардир сборной Харед Борхетти отметился 46 мячами, Куаутемок Бланко – 39-ю.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики

Игрок Годы Матчи Голы Хавьер ЭРНАНДЕС 2009-н.в. 104 50 Харед БОРХЕТТИ 1997-2008 89 46 Куаутемок БЛАНКО 1995-2014 120 39 Карлос ЭРМОСИЛЬО 1984-1997 90 35 Луис ЭРНАНДЕС 1995-2002 85 35 Энрике БОРХА 1966-1975 65 31 Луис Альберто АЛВЕС 1988-2001 84 30

Для Эрнандеса этот гол стал четвертым в матчах чемпионатов мира. В списке лучших мексиканских бомбардиров на главных турнирах четырехлетия форвард сравнялся со знаменитым однофамильцем – Луисом Эрнандесом. По три гола на счету Куаутемока Бланко и Рафаэля Маркеса. При этом только Хавьер Эрнандес и Маркес смогли отличиться на трех чемпионатах.

Лучшие бомбардиры сборной Мексики на чемпионатах мира

Игрок Турниры Матчи Голы Луис ЭРНАНДЕС 1998, 2002 7 4 Хавьер ЭРНАНДЕС 2010, 2014, 2018 10 4 Куаутемок БЛАНКО 1998, 2002, 2010 11 3 Рафаэль МАРКЕС 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 18 3

Кирилл БУРДАКОВ

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