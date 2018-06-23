Хавьер Эрнандес догнал Луиса Эрнандеса по голам на чемпионате мира

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил второй гол в ворота сборной Кореи (2:1) в матче ЧМ-2018 и стал первым мексиканцем, отличившимся в матчах за национальную команду 50 раз.
Второй бомбардир сборной Харед Борхетти отметился 46 мячами, Куаутемок Бланко – 39-ю.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Хавьер ЭРНАНДЕС
|
2009-н.в.
|
104
|
50
|
Харед БОРХЕТТИ
|
1997-2008
|
89
|
46
|
Куаутемок БЛАНКО
|
1995-2014
|
120
|
39
|
Карлос ЭРМОСИЛЬО
|
1984-1997
|
90
|
35
|
Луис ЭРНАНДЕС
|
1995-2002
|
85
|
35
|
Энрике БОРХА
|
1966-1975
|
65
|
31
|
Луис Альберто АЛВЕС
|
1988-2001
|
84
|
30
Для Эрнандеса этот гол стал четвертым в матчах чемпионатов мира. В списке лучших мексиканских бомбардиров на главных турнирах четырехлетия форвард сравнялся со знаменитым однофамильцем – Луисом Эрнандесом. По три гола на счету Куаутемока Бланко и Рафаэля Маркеса. При этом только Хавьер Эрнандес и Маркес смогли отличиться на трех чемпионатах.
Лучшие бомбардиры сборной Мексики на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Луис ЭРНАНДЕС
|
1998, 2002
|
7
|
4
|
Хавьер ЭРНАНДЕС
|
2010, 2014, 2018
|
10
|
4
|
Куаутемок БЛАНКО
|
1998, 2002, 2010
|
11
|
3
|
Рафаэль МАРКЕС
|
2002, 2006, 2010, 2014, 2018
|
18
|
3
Кирилл БУРДАКОВ
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/