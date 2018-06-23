19:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хавьер Эрнандес догнал Луиса Эрнандеса по голам на чемпионате мира


Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес забил второй гол в ворота сборной Кореи (2:1) в матче ЧМ-2018 и стал первым мексиканцем, отличившимся в матчах за национальную команду 50 раз.

Второй бомбардир сборной Харед Борхетти отметился 46 мячами, Куаутемок Бланко – 39-ю.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Мексики

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Хавьер ЭРНАНДЕС

2009-н.в.

104

50

Харед БОРХЕТТИ

1997-2008

89

46

Куаутемок БЛАНКО

1995-2014

120

39

Карлос ЭРМОСИЛЬО

1984-1997

90

35

Луис ЭРНАНДЕС

1995-2002

85

35

Энрике БОРХА

1966-1975

65

31

Луис Альберто АЛВЕС

1988-2001

84

30

Для Эрнандеса этот гол стал четвертым в матчах чемпионатов мира. В списке лучших мексиканских бомбардиров на главных турнирах четырехлетия форвард сравнялся со знаменитым однофамильцем – Луисом Эрнандесом. По три гола на счету Куаутемока Бланко и Рафаэля Маркеса. При этом только Хавьер Эрнандес и Маркес смогли отличиться на трех чемпионатах.

Лучшие бомбардиры сборной Мексики на чемпионатах мира

Игрок

Турниры

Матчи

Голы

Луис ЭРНАНДЕС

1998, 2002

7

4

Хавьер ЭРНАНДЕС

2010, 2014, 2018

10

4

Куаутемок БЛАНКО

1998, 2002, 2010

11

3

Рафаэль МАРКЕС

2002, 2006, 2010, 2014, 2018

18

3

 Кирилл БУРДАКОВ

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

К комментариям
1
Материалы других СМИ