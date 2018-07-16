Харри Кейн: "Золотая бутса" - большое достижение"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметил, что не многие могут похвастаться званием лучшего бомбардира чемпионата мира.

Кейн забил шесть голов и получил награду "Золотая бутса". Сборная Англии на ЧМ-2018 проиграла Бельгии​ в матче за бронзовые медали.

– Не многие могут сказать, что они выиграли "Золотую бутсу" на чемпионате мира, это большое достижение, – цитирует Кейна goal.com. – Чемпионат Европы-2016 разочаровал меня. Я хотел доказать, что могу забивать на турнирах высокого уровня. Я сделал это, и очень горжусь этим достижением.