Хаби Алонсо: "Испания – фаворит чемпионата мира-2018"

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо уверен, что "Красная фурия" является фаворитом предстоящего чемпионата мира-2018. По словам экс-хавбека, на турнире не будет команд, которые превосходят испанцев.

– Я не вижу команд, которые были бы сильнее Испании. Германия и Бразилия могут показать хорошую игру, но они не лучше нашей команды, – приводит Marca слова Алонсо. – Успешное выступление на чемпионате мира – непростая задача, в которой большую роль играет везение. Ты будешь продолжать участие в турнире, если удача тебе улыбнется. Но у меня хорошее впечатление от нашей сборной.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2018 пройдет 1 декабря в Кремле. Сам турнир состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.