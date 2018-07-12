Губерниев – о Виде: "Только дураки не принимают извинения"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал "СЭ" свою позицию по поводу извинений защитника сборной Хорватии Домагоя Виды за фразу "Слава Украине!", произнесенную после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией (балканцы победили 4:3 в серии пенальти посте того, как основное и дополнительное время завершились вничью – 2:2). После победы над Англией (2:1. - доп. время) и выхода в финал турнира игрок обороны принес извинения россиянам.

– Мне кажется, что только дураки не принимают извинения, особенно в такой ситуации, – сказал Губерниев. – Хорватская команда весьма симпатична, будем за нее болеть в финале – равно как и за французов. Пусть победит сильнейший. "Трехцветные" – фавориты, но балканцы за счет умелых построений в середине поля могут добиться успеха. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00).

Домагой Вида: "Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми" //

"Измена. Кумир Украины извиняется перед россиянами" //

Вида в российской "Википедии" стал "чертом" //

Шукер извинился перед Россией за выкрики Виды

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь