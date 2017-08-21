Губернатор хочет открыть "Ростов Арену" матчем сборной России

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассчитывает, что в первом матче на "Ростов Арене" сыграет сборная России. По его словам, к чемпионату мира 2018 года прилегающая к стадиону территория приобретет совершенно иной, нежели сейчас, вид.

– Мы действительно думаем над тем, как правильно открыть стадион, потому что чемпионат мира – это не только праздник футбола, но и развитие всех принимающих турнир регионов, – цитирует ТАСС Голубева. – Мы бы хотели, чтобы в первом матче на новом стадионе здесь сыграла сборная России. Стадион как место проведения матчей является элементом программы подготовки, уже во время чемпионата мира вы увидите здесь совершенно другой внешний вид прилегающей территории.

Напомним, завершение работ по строительству стадиона запланировано на 25 декабря 2017 года. Во время чемпионата мира "Ростов Арена" примет 4 матча группового этапа, а также встречу 1/8 финала турнира.