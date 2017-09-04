Гол Коряна не помог Армении избежать крупного поражения от Дании

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Армения – Дания завершился победой гостей – 4:1. Хет-триком отметился полузащитник Томас Делэйни. В составе армянской команды единственный гол забил нападающий "СКА-Хабаровск" Руслан Корян, который вышел в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте. Отметим, что в составе хозяев поля все 90 минут отыграл защитник "Урала" Вараздат Ароян.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Армения – Дания – 1:4 (1:2)

Голы: Корян, 6 (1:0). Делэйни, 17 (1:1). Эриксен, 29 (1:2). Делэйни, 82 (1:3). Делэйни, 90+3 (1:4).

Армения: Меликсетян, Амбарцумян, Айрапетян (Дагбашян, 38), Ароян, Андонян, Мхитарян, Едигарян, Оганесян, Григорян, Корян (Езбилис, 76), Адамян (Барсегян, 58).

Дания: Шмайхель, Кьер, Бьелланн, Далсгор, Стрюгер Ларсен, Квист, Делэйни, Эриксен, Йергенсен, Корнелиус (Шене, 78), Систо (Фишер, 67).

Предупреждения: Андонян, 27. Ароян, 28. Корнелиус, 67. Мхитарян, 89.

Судья: Мэдден (Шотландия).

4 сентября. Ереван. Стадион Republic Stadium (Vazgen Sargsyan).