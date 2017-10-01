Глушаков посетил "Ростов Арену"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков, продолжающий восстановление от травмы, посетил строящийся стадион "Ростов Арена", на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. Капитан красно-белых в своем Инстаграме сообщил, что процесс реабилитации после повреждения идет по плану.

- Давно ждал этого момента, и вот он настал! Удалось выкроить немного времени и побывать на новом строящемся стадионе в Ростове, - написал Глушаков. - Что могу сказать... Арена прекрасна уже сейчас, особенно газон. А когда строительство завершится - будет просто праздник. Радуюсь за город и за Ростовскую область - нас ждет прекрасное время и отличный футбол на ЧМ-2018!

Как видите, уже работаю с мячом - восстановление идет по плану, а во время таких приятных поездок оно происходит еще быстрее!

Вместимость "Ростов Арены" составляет 43 702 места. На стадионе будут сыграны 5 матчей мирового первенства, включая одну встречу 1/8 финала турнира. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.